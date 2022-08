Nel giro di 48 ore il Manchester United ha chiuso l’affare per Casemiro. Ricoperti di soldi sia il Real Madrid che lo stesso calciatore. Ora nel centrocampo madrileno si è creato un buco, anche se i calciatori non mancano, i blancos vorrebbero portare a Madrid uno dei giocatori più accostati alla Spagna nell’ultimo anno: Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza con il Napoli e più volte ha rifiutato il contratto e cerca nuovi stimoli. Come riportato da Giuntoli, il Psg appare lontano al calciatore e per questo si infiamma la pista Real. La cifra di 25 mln accontenterebbe il Napoli, da capire le intenzioni della squadra di Ancelotti , rimasta orfana di Casemiro.