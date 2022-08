SportMediaset fa il punto sul mercato del Napoli, dove si attende ancora l’arrivo di un portiere, e di sbrogliare le matasse per Fabian Ruiz e di Meret.

Questo il punto dell’emittente:

“Navas ha già accettato il Napoli, ma bisogna ancora trovare la quadra con il PSG. Bisogna anche stabilire se Navas verrà in prestito(difficile), dato che poi andrebbe diviso l’ingaggio, o se verrà da svincolato con una buonuscita dal club francese. Credo che settimana prossima sarà decisiva per l’arrivo di Navas”.

Poi, sul resto del mercato, ha chiosato:

“Il Napoli, per facilitare l’arrivo di Navas, ha abbassato le richieste per Fabian di 20 milioni. Per quanto riguarda le cessioni, Elmas e Lozano non lasceranno Napoli; solo Meret può partire negli ultimi giorni di mercato”.

Fonte: SportMediaset.