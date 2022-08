Il mercato del Napoli, dallo scoppio della pandemia, ha cambiato risvolti e in uscita il diktat presidenziale è chiaro e limpido: “tutti sono cedibili per delle proposte appropriate”, come recita il mantra di ADL.

Nelle ultime ore, Spalletti ha temuto di perdere Elmas e Lozano, due giocatori che vogliono migliorare rispetto alla scorsa stagione, e che hanno ricevuto delle sirene dalla Premier.

Ebbene, al momento non è arrivata nessun’offerta e dunque i due giocatori resteranno al centro del progetto, dato che non ci sono offerte sul tavolo da parte dell’Everton e United.

Fonte: Il Mattino.