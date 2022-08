Fabio Cannavaro, ex campione del Mondo e attualmente allenatore in cerca di una panchina di Serie A, ha parlato del Napoli di quest’anno e ha dato un giudizio sulla squadra.

Intanto, alla Gazzetta dello Sport, Cannavaro ha detto la sua anche su Kvaratskhelia, giocatore che ha impattato alla grande nel calcio italiano:

“Intanto mi è piaciuto il modo in cui la società si è mossa sul mercato, perché ha operato un mercato studiato e molto ragionato. Kvara? Mi piace molto, sarà una bella sorpresa. Poi Ndombele viene dalla Premier, ed è un giocatore che darà qualità e ritmo, ma soprattutto intensità, quello che manca in Italia per competere per la Champions”.

