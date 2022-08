Keylor Navas è un portiere il cui futuro è sostanzialmente in bilico e la sua avventura al PSG sembra giungere ai titoli di coda, dopo un’esperienza triennale.

Ma le modalità di separazione vanno ancora decise e per il portiere ci sono diversi modi per allontanarsi dal club transalpino; il PSG spinge per lo svincolo con ricca buonuscita per liberarsi di uno stipendio importante.

Invece, l’altra strada è quella di un prestito secco con divisione dell’ingaggio; però, dicono dalla Francia che nel caso in cui Navas si svincolasse, ADL potrebbe offrire un triennale da 4.5 milioni.

Fonte: Footmercato.