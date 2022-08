SKY – Raspadori vicinissimo: cambiano cifre e formula dell’accordo. I dettagli

Oggi ci sono stati contatti proficui per colmare la distanza tra richiesta e offerta. Il Napoli adesso è disposto ad arrivare a 30 milioni di euro. La formula sarà quella del prestito a 5 milioni + 25 di obbligo di riscatto + 5 milioni di bonus.

Adesso si sta discutendo sui bonus: il Sassuolo avrebbe voluto che i bonus fossero legato all’approdo in Europa, indipendentemente da CL o EL, invece saranno legati soltanto alla qualificazione in Champions League. Il Napoli pagherà al Sassuolo 1 milione di euro ogni anno che si qualificherà in CL per i prossimi 5 anni, ma fino ad un massimo di 3 milioni (se si qualificherà per 5 anni il Napoli pagherà comunque 3 milioni e non 5). Altri 2 milioni saranno legati alle prestazioni del giocatore (gol e assist) per i prossimi 5 anni.

La volontà del Napoli è di chiudere presto l’operazione, il Sassuolo scommette sulla forza del Napoli perché accetterà bonus legati all’accesso in CL. Oggi pomeriggio sono stati fatti enormi passi avanti, l’operazione potrebbe concludersi addirittura stasera. Fondamentale il lavoro del procuratore Tullio Tinti.