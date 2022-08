SKY – Si continua a trattare con il PSG per Navas e Fabian. Questo il piano del Napoli

Il Napoli continua a trattare Keylor Navas, prescelto per sostituire Meret. Giuntoli nei giorni scorsi è stato a Parigi per discutere l’eventuale ingaggio del portiere e parlare della cessione di Fabian. Le operazioni sono distinte, il Napoli vorrebbe vendere bene il centrocampista spagnolo per poi concentrarsi solo sull’ingaggio del portiere costaricano che è molto alto e fuori portata per il Napoli. ADL non vorrebbe quindi pagare il cartellino del giocatore del PSG. Attesi sviluppi nei prossimi giorni. A riferirlo è Sky Sport.