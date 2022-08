L’addio di Fabian fa suonare il campanello d’allarme in casa Napoli. Chi sarà il calciatore pronto a sostituirlo? Secondo La Stampa, gli azzurri si stanno muovendo sottotraccia per intavolare una trattativa con il Torino per Sasa Lukic. Il serbo era il punto fermo dei granata e il pupillo di Ivan Juric. La lite tra il calciatore e la società lo hanno portato a chiedere prima l’esclusione tra i convocati con il Monza, successivamente addirittura la cessione. Su di lui ci sono alcuni club inglesi, ma anche il Napoli di ADL. Per ora resta un obiettivo sul “fondale marino”, in assenza di concrete piste potrebbe essere un ideale tassello nello scacchiere di Spalletti.