Il Napoli, in queste ore, sta definendo l’arrivo di un altro centrocampista al posto del partente Fabian Ruiz, che dovrebbe andare al PSG entro fine agosto.

Il nome prescelto è Ndombele, esubero del Tottenham, che il Napoli sta trattando fortemente in questi giorni, con dei contatti proficui tra Giuntoli e Paratici.

Ebbene, i due club hanno raggiunto l’accordo per un prestito di 3 milioni più diritto di riscatto a 15 milioni di euro che sarà obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Adesso bisogna superare, però, lo scoglio ingaggio, dato che il francese ne guadagna 8 in Premier.

Fonte: Repubblica.