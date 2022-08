Luciano Spalletti presenta la stagione del Napoli; oggi, alle 15, parlerà in conferenza stampa per presentare Hellas Verona-Napoli, ma anche per parlare di mercato. Questa la sua conferenza integrale:

Tu sei un innovatore. Ma ti interessa allenare questa squadra in questo percorso così difficile e così bello?

“Sì, dobbiamo essere bravi a ricreare certe dinamiche. Io non ho timore di niente, perché la squadra che scenderà in camppo a Verona, tranne qualche giocatore, sareà la squadra dell’anno scorso e sono convinto che si ritroveranno geometrie e qualità di gioco che si faranno trovare precedentemente. E ‘ chiaro che se partono calciatori importanti, biosgna sostituirli con giocatori importanti, non solo giovani, anche perché giocheremo la Champions partendo dalla terza fasxia, dunque giocheremo con dei top, e affronteremo squadre italiane che hanno preso giocatori già esperti e che sono già rponti per giocare. Per cui, biosgna vedere strada faccendo la reazione, ma resto fiducioso dei miei giocatori, anche perché alcuni già li conosco, e altri hanno le caratteristiche giuste per noi. Sarà un campionato, lungo, difficile per cui vedremo strada facendo l’obiettivo, lo vedremo dentro al campionato: ora è impossibile dirlo”

Cosa dirà ai tifosi?

“Noi daremo il massimo sin da subito e faremo di tutto per far riinamorare i tifosi del Napoli. Penso basti così”

Ma già sapeva all’inizio che c’era in atto un ridimensionamento o l’ha scoperto in corso d’opera?

“No, se ne parlava già da prima. ADL mi chiese se volevo allenare il napoli che svrebbe fatto questo percorso e io ho detto si”.

Con i nomi che circolano ora, sarà un progetto più ambizioso, seppur con difficoltà. La strada presa è quella giusta?

“Per il ringiovanimento della rosa e l’abbassamento dei cositi, sicuramente la strada intrapresa è buona. Per il resto, dobbiamo lavorare, anche perchè mancano 20 giorni alla fine del mercato, dove ci si giocano 20 punti. Vediamo quello che succederà. Per le squadre, questo mercato è un po’ più lungo perché tutti i club sono attenti prima di essere spregiudicati e fare follie. Poi, l’inizio anticipato è un ulteriore difficoltà, perché comunque bisogna attendere che òòe trattative vadano in porto”.

Si comincia a fare sul serio. Che Napoli si presenta al via? E quali sono le sue aspettative?

“Facciamo un passo indietro e si fa chiarezza su tutto. Io, quando ho incontrato ADL la prima volta, mi ha speigato e mi ha prospettato un Napoli di trannsizione, volto a ringiovanire, risistemare i conti, che giocasse bene e che tornasse in Champions, in modo che i giocatori avessero anche delle richieste. Per cui gli obiettivi sono stati centrati al 100% nello scorso anno. Ora il Napoli non ha più tra le proprie fila i protagonisti deglo ultimi anni, sono andati via giocatori forti, esperti e affidabili, e si inizia un nuovo ciclo. Naturalemnte l enotzre ambizioni sono alte, perchè la città se lo merita, poi l’idea che io devo gettare le basi per il Napoli del futuro mi stimola tantissimo, però poi io non assicuro niente ed è chiaro che giocheremo per raccogliere il massimo a disposizione. E, in questo percorso, come dicono tanti esperti, ci vuole tempo, dispnibilità, tenendo sempre alta l’ambizione di giocare a Napoli e la passione dei nostri tifosi”.

