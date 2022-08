Il Mattino – Asse Parigi-Napoli! Le ultime su Navas e Fabian!

Stando a quanto scritto da Il Mattino, l’asse tra Napoli e PSG starebbe diventando sempre più caldo, in particolare per le trattative di Fabian Ruiz e Keylor Navas.

Edoardo De Laurentiis avrebbe infatti confermato il gradimento degli azzurri nei confronti del portiere costaricano. Come se non bastasse, l’allenatore dei parigini Galtier ha affermato di preferirgli Donnarumma (clicca qui per leggere le dichiarazioni).

Intanto, a quota 25 milioni sta per chiudersi il negoziato per Fabian Ruiz. Lo spagnolo si trasferirà presto in Francia per intraprendere la sua prima esperienza in una big europea.