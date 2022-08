Da Parigi – Fabian, il Napoli va incontro al PSG ma vuole una cosa in cambio!

I contatti tra Napoli e PSG per Fabian Ruiz proseguono senza molti ostacoli. La trattativa è indirizzata nel verso giusto, soprattutto ora che lo spagnolo ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo. Gli azzurri devono dunque evitare di perderlo a zero la prossima estate.

Il Napoli però, sarebbe andato incontro ai parigini abbassando le pretese da 28 a 25 milioni di euro (bonus compresi). In cambio però, la società di De Laurentiis chiede che i francesi facciano lo stesso nei negoziati per Keylor Navas. La richiesta è quella di farsi carico del 50% dell’ingaggio del portiere costaricano, che quindi sarebbe venduto al Napoli in prestito. Domani ci saranno nuovi contatti. A riportarlo è la piattaforma transalpina Footmercato.