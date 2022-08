Sky Sport dà le ultime notizie sul mercato del Napoli, che sembra iniziare ad essere un po’ più movimentato a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Per quanto riguarda la trattativa Raspadori, il Napoli offre 28+2 di bonus, mentre il Sassuolo chiede 30 milioni+5 di bonus facilmente raggiungibili e non intende smuoversi da queste richieste.

Per quanto riguarda Simeone, dopo l’accordo con il Verona, il giocatore ha già un accordo sull’ingaggio con il club partenopeo ed è un accordo verbale; per definire l’acquisto, e far firmare il contratto del giocatore, si attende solo l’ultimo ok di ADL nelle prossime ore.

Fonte: Sky.