Sky Sport, nel notiziario serale del mercato, ha parlato anche dei contatti tra Napoli e PSG in questi giorni per gli affari relativi a Fabian e Navas.

Per Fabian, il PSG vuole fortemente il giocatore iberico e sfrutta il fattore tempo tenendo conto della scadenza a parametro zero nel 2023; il PSG vuole attendere per non spendere troppo.

Per quanto riguarda Navas, i due club continuano a trattare sull’ingaggio che si devono dividere Napoli e PSG e sulla buonuscita del portiere.

Fonte: Sky.