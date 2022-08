Dall’Inghilterra – Conte lascia a casa quattro giocatori del suo Tottenham: presenti Ndombele e non solo!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del London Evening Standard, dopo la prima giornata di campionato, Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare a casa ben quattro giocatori del suo Tottenham. Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Harry Winks e Sergie Reguillon non prenderanno parte ai prossimi allenamenti degli “spurs“. Su tutti spicca il nome di Ndombele. Il calciatore francese è stato individuato dagli azzurri come possibile erede del partente Fabian Ruiz. Affare che potrebbe definirsi sulla base di un presti con diritto di riscatto così come accadde per Anguissa. Non essendo minimamente considerato da Conte, l’ex Lione potrebbe spingere verso il trasferimento al Napoli man mano che si avvicina la chiusura del mercato. Anche gli azzurri cercheranno di allungare i tempi con la speranza che il Tottenham, pur di liberarsi dello stipendio del centrocampista, favorisca un’affare che avvantaggi i partenopei.