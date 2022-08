CdS – Pessimismo sull’approdo di Raspadori al Napoli: le ultime

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto sul possibile approdo in maglia azzurra di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo vuole solo il Napoli ma, a quanto pare, la sua scelta non basta per definire l’accordo totale tra i partenopei e gli emiliani. Il club di ADL è arrivato ad offrire un cifra vicina ai 33 milioni di euro compresi di bonus mentre, la dirigenza nero verde, non abbassa le sue pretese iniziali. Il Sassuolo valuta Raspadori quanto Scamacca che ha lasciato Reggio Emilia per il West Ham per un affare da 40 milioni di euro. Inoltre Carnevali pretende anche una percentuale sulla futura vendita di Raspadori, bonus che il Napoli, al momento, non è disposto a concedere.