Il Napoli è da tempo alla ricerca di un portiere di livello internazionale e Keylor Navas è in cima alla lista.

La Repubblica annuncia passi in avanti nella trattativa, in quanto il Psg sarebbe disposto a pagare una buonuscita pur di far aggregare il costaricano al Napoli.

Situazione da monitorare ma il Napoli sogna.