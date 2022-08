L’affare Raspadori – Napoli è alle battute finali. Ma il DS del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato delle dichiarazioni sui dettagli mancanti. Stando alle parole di Carnevali, ai microfoni di Sky Sport, non ci sono novità per la chiusura dell’affare. Manca ancora il dibattito determinante con il Napoli. Altro argomento trattato dal DS, è stato l’approdo di Pinamonti in maglia neroverde.