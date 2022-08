L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto nuovamente ai microfoni di Sky Sport, così come riportato da Gianluca Di Marzio, per le ultime sul possibile trasferimento di Raspadori al Napoli. Queste le sue parole: “Dobbiamo ancora parlare col Napoli quest’oggi, per questo non so dirvi esattamente cosa manca per la buona conclusione della trattativa. Come detto non ci sono stati ulteriori contatti, per cui, al momento, non ci sono novità“.