Simone Braglia, ex portiere, è stato ospite ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: “Deve andare via. A questo punto non ha scelta. Mi dispiace moltissimo per Meret, davvero. A Napoli hanno bruciato uno dei migliori talenti della Nazionale italiana. I tre allenatori che sono passati nella terra campana non hanno saputo gestire tecnicamente il ragazzo. Lo hanno sempre sottovalutato e gli hanno preferito Ospina. Io penso di essere in grado di portare Meret a livelli alti, come lui spera. Ci scommetterei molto se fossi una società di Serie A. Attualmente lo vedrei bene a Torino, il quale cerca un primo portiere e cerca riscatto. Il dualismo è sempre dannoso, bisogna creare delle generazioni. Una squadra in cui mi piacerebbe vederlo è all’Inter al posto di Onana. Raspadori è bravo ma Napoli non è adatta. Non c’è un contesto vincente oppure capace di farlo crescere. Il Milan è l’ideale per lui perché già gira qualcosa lì”. Un Simone Braglia molto polemico e severo nei confronti della società di ADL.