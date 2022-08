GdS – Offerte concrete per Giuseppe Ambrosino! Il Napoli valuta prendendo tempo: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli valuta la possibile cessione di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante ischitano, capocannoniere dello scorso campionato primavera, è ancora troppo grezzo per unirsi subito alla prima squadra di Spalletti. Inoltre il suo percorso di crescita sarebbe frenato dal fatto che, in ogni caso, non giocherebbe troppi minuti poiché nelle gerarchie ci sarebbe prima un “mostro” come Osimhen.

Gli azzurri quindi hanno due possibilità: il prestito secco al Bari per giocare una stagione in Serie B o un prestito all’Utrecht nella prima divisione olandese. Per il calciatore sono due proposte molto interessanti, il Napoli prende tempo per capire quale possa essere la scelta migliore per il club e per lo stesso Ambrosino.