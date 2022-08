Sempre Giacomo Raspadori è l’argomento. Non solo gli esperti di calciomercato parlano di lui ma anche ex giocatori, commentano la trattativa per Raspadori. Quest’oggi a parlare dell’affare sul gioiellino neroverde è stato Francesco Turrini, ex centrocampista del Napoli: “Ho parlato con tutti quelli che hanno allenato Raspadori, ci ritroviamo tutti con lo stesso, è forte forte. La Serie A l’ha raggiunta con tanto sacrificio e intelligenza. All’inizio era una punta centrale, ma in quella primavera c’era anche Scamacca. Pensai di parlare con Giacomo, di spostarlo esterno poiché Scamacca era più adatto da centravanti vero. Fu d’accordo fin dal primo momento. Posso dire che è molto capace da esterno ma anche da punta. Il suo fisico non lo limita lì davanti. Ha tanto senso del gol e intelligenza calcistica. Nella zona offensiva può ricoprire tutti i ruoli quindi ha un’arma in più. Come con il Sassuolo, il Napoli ha già la sua punta dovrà adattarsi. Il Napoli però non deve farsi scappare questo ragazzo spacca le difese. Quella partenopea è la piazza più utile per crescere come calciatore”. Turrini raccomanda il diamante neroverde ad ADL e spera di vederlo in maglia azzurra.