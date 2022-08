CdS – Napoli, AAA CERCASI MEDIANO! Le ipotesi

Il fulcro del calciomercato del Napoli si sposta sul ruolo del mediano. Fabian Ruiz è promesso sposo del Paris Saint-Germain e lascia un grande vuoto da colmare al più presto. E allora ecco che parte la ricerca di un sostituto di livello. Serve un calciatore tecnico, di costruzione e non di irruzione come i già presenti Lobotka e Anguissa. Serve uno che sia lento di corpo ma veloce di testa. Insomma serve un Fabian 2.0. I 25 milioni che presumibilmente arriveranno dalla cessione dello spagnolo dovranno essere usati al meglio in entrata.

La trattativa

Fabian ha deciso di accettare i 5 milioni annui offerti dal PSG. Ora si aspetta l’accordo tra le due società, il quale non è molto lontano dall’arrivare. Al Napoli piacerebbe ricevere i 25 milioni più uno di bonus proposti dai parigini. La questione però si sposta sulla volontà dei partenopei di inserire nell’affare Keylor Navas.

I papabili

In ogni caso, dovrà arrivare un degno sostituto dello spagnolo. Il profilo perfetto sarebbe Dominik Szoboszlai del Lipsia. Il problema è il costo: altro che 25 milioni. L’ungherese classe 2000 è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale e richiede un sacrificio economico impensabile per la società di De Laurentiis. Lo stesso discorso vale per Frattesi del Sassuolo. Ecco che la soluzione potrebbe essere un calciatore più volte accostato ai partenopei: Antonin Barak del Verona. Nella lista non può mancare il sempreverde Nahitan Nandez, da anni sul taccuino di Giuntoli. Ciò che è sicuro è che sarà molto difficile non far rimpiangere quanto fatto da Fabian Ruiz in questi anni in azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport