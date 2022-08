Salvatore Sirigu è virtualmente un nuovo calciatore del Napoli. L’ex portiere del Genoa, svincolato, domani sosterrà le visite mediche per poi aggregarsi coi suoi nuovi compagni. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione e percepirà uno stipendio di circa 700 mila euro (bonus compresi). Nel caso in cui il Napoli decidesse di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100 mila euro.