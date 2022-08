Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Dries Mertens sarebbe a un passo dal Galatasaray. Dopo le tante voci in Italia come Lazio e Juve, il belga sarebbe pronto a una nuova avventura, probabilmente l’ultima in Turchia. Per il fantasista si lavora per un contratto fino al 2024 e sfuma definitivamente il sogno degli irriducibili di rivedere ancora una volta Mertens vestire la maglia azzurra.