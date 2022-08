Il Napoli è la terza squadra che ha speso di più in Italia! La classifica

Secondo i dati del sito Transfermarkt, il Napoli è la terza squadra in Italia per soldi spesi in questa sessione di calciomercato. Se si allarga la classifica in tutta l’Europa, gli azzurri si piazzano al ventesimo posto. Di seguito tutti gli affari in entrata:

Napoli: €59,05 mln

Zambo Anguissa (riscatto dal Fulham): 15 mln

(riscatto dal Fulham): 15 mln Mathias Olivera (dal Getafe): 11 mln

(dal Getafe): 11 mln Khvicha Kvaratskhelia (dalla Dinamo Batumi): 10 mln

(dalla Dinamo Batumi): 10 mln Leo Ostigard (dal Brighton): 5 mln

(dal Brighton): 5 mln Kim Min-Jae (dal Fenerbahce): 18,05 milioni

Questa la top 7 della Serie A: