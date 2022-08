Ola Solbakken vestirà la maglia del Napoli. Ormai sembra essere sicura la notizia che associa la figura del calciatore norvegese al Napoli. Non arriverà però, in questa sessione di calciomercato, bensì in quella invernale. Coprirà il ruolo di primo acquisto per Spalletti nel mercato di riparazione. La Roma, la quale seguiva con molta attenzione il ragazzo, è stata ampiamente superata dalla società di ADL. L’unico dubbio per gli azzurri è la condizione fisica della giovane ala. L’esito degli esami alla Villa Stuart, è stato superato con molta tranquillità. Il recupero dall’infortunio dovrebbe arrivare nei prossimi 2-3 mesi tempo in cui i partenopei chiuderanno la trattativa.