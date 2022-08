Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato del mercato azzurro. Per l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, il mercato del Napoli è influenzato da una figura: “Fali Ramadani è la figura trainante del Napoli. L’agente sta praticamente facendo il calciomercato dei partenopei. Volete degli esempi? Chalobah e Tuanzebe in entrata mentre in uscita le cessioni di Koulibaly e Jorginho. Secondo me Michele Mantovani è molto preparato a livello di scouting ma ogni calciatore viene fatto presente a Ramadani. Kepa non è il portiere che serve agli azzurri. Il nome più adatto a difendere i pali dei partenopei è Navas, ha più esperienza. Spalletti ha evidenziato dei limiti, che sapevamo avesse in particolare con Mertens. Benitez era il mister giusto dopo Ancelotti, ti porta professionisti vincenti. I nuovi arrivati cos’hanno in bacheca? Niente. Kim sarà anche bravo a difendere ma la frattura rimediata alla tibia lo indebolisce sulla corsa. Un altro problema è la vicenda su Meret. Bisognava capire le sue caratteristiche a fine luglio? Io non me lo spiego. Raspadori è molto bravo ma non tocca i livelli di Mertens”. Un “Fedele” molto polemico sulle ultime mosse di ADL.