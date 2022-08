Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nella raffica di news di mercato ha dato spazio a Meret. Il portiere del Napoli, sembra essere ormai lontano dai progetti futuri della squadra di Spalletti ed è in cerca di nuovi stimoli. Stimoli che si posso tradurre in tre principali squadre interessate al ragazzo due in Italia e una in Inghilterra. Quella in Inghilterra è il Leicester. Le Foxes perderanno Schmeichel e stanno indagando per il sostituto ideale. Dall’Italia, forte l’apprezzamento del Torino di Juric, ma con i granata non è mai partita una vera e propria intesa per il passaggio dell’ex Spal. Sullo sfondo rimaneva viva l’idea Spezia. Il club ligure risultava quello più arretrato sulla trattativa ma ha scalato le classifiche sorprendentemente. Attualmente è la squadra più vicina al Napoli per il 24enne. La formula sarebbe un prestito secco con la speranza che in una piazza come lo Spezia, Meret possa ritornare ai livelli di un tempo.