Il cholito Simeone è pronto a raccogliere le redini di Andrea Petagna. L’argentino al momento è fermo a Verona, squadra in cui si è espresso al meglio nella sua carriera. Il Borussia Dortmund, era la squadra più ostica per i partenopei riguardo l’acquisto dell’ex Cagliari. I gialloneri cercano una punta dopo la triste notizia di Haller e il nome di Simeone era finito nella lista. Alla fine però, i tedeschi si sono defilati perché non lo considerano evidentemente un giocatore all’altezza. Quello che manca per mandare in porto l’affare Simeone al Napoli è sempre la cessione di Petagna. Dunque le due situazioni sono concatenate tra loro e di conseguenza al chiudersi dell’una si concluderà l’altra. A riportarlo è tuttomercatoweb