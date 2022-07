La Sampdoria punta ad un doppio acquisto per rinforzare la rosa. La squadra blucerchiata è l’unico club di Serie A a non aver ancora fatto registrare nuovi innesti. Ciò è stato anche soggetto di una lamentela di Giampaolo, il quale non è contento dei giocatori a sua disposizione.

Per questo motivo, la società di Lanna è vicina a chiudere due trattative. Una per il difensore del Pisa, Maxime Leverbe. L’altra per il portiere del Napoli, Nikita Contini. A riportare la notizia è Il Secolo XIX.