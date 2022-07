GdS-Il Napoli sceglierà il portiere entro ferragosto. I nomi.

Spalletti non può permettersi di arrivare a fine mercato senza portiere, perciò il Napoli si sta mobilitando per accontentare l’allenatore, la Gazzetta dello Sport chiarisce: “Ecco perché Kepa è un’idea che deve presto diventare trattativa (chiedendo al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e di contribuire a gran parte dell’ingaggio). Se i Blues invece continueranno a prendere tempo bisognerà rivolgersi altrove, piacciono tre profili stranieri di esperienza: Neto del Barcellona, Trapp dell’Eintracht (che però ha uno stipendio “pesante”) e Ivusic dell’Osijek. Resta in piedi anche la pista che porta a Sirigu“.