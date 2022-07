La testata cilena “Red Gol” riporta un possibile interessamento del Napoli per sostituire il patente Mertens con l’asso cileno Sanchez: ““Gli azzurri negli ultimi mesi hanno avuto diversi addii pesanti, come quello di Lorenzo Insigne. Alla ricerca di nomi importanti e con la Champions League in vista, non sorprenderebbe se si presentasse un’opzione per il ragazzo di Tocopilla. Per ora Alexis Sanchez vuole restare, ma l’Inter cerca un modo per rescindere il suo contratto”, riferisce il sito cileno.

La notizia potrebbe essere non molto fondata in quanto il cileno guadagna più del belga.