L’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha rilasciato degli aggiornamenti importanti per due trattative che vedono il Napoli protagonista. Secondo il giornalista, nella prossima settimana arriverà la chiusura per gli arrivi di Petagna a Monza e Simeone in azzurro.

Stanno abbastanza bene. Prossima settimana si dovrebbe chiudere. https://t.co/SKf3yDoXWi — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 26, 2022