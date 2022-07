Michael Ijemuan Folorunsho è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Bari. Il 24enne centrocampista nigeriano è pronto a passare in prestito dalla SSC Napoli alla SSC Bari. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, il calciatore effettuerà le visite mediche per i biancorossi martedì. La formula scelta è quella di un prestito secco. Nelle ultime ore si sta discutendo fra le due società (entrambe di proprietà dei De Laurentiis) se inserire un possibile diritto di riscatto. Il calciatore, infatti, non era già stato convocato per il ritiro di Castel di Sangro ed in queste ore si sta preparando a lasciare Napoli per il territorio pugliese.

L’ultima stagione alla Reggina

In serie B con la Reggina 4 gol e 2 assist in 31 partite. Non male per un mediano del suo calibro. Folorunsho si è messo in mostra con la squadra calabrese suscitando l’interesse di diverse società di serie B. Nonostante abbia concluso il campionato all’undicesimo posto il calciatore è stata una delle certezze della Reggina dando grande solidità sia al reparto difensivo che in zona offensiva con qualche gol.

Bari con Cagliari, Genoa e Benevento per la Serie A

Folorunsho sarà un acquisto determinante per la prossima stagione di serie B. Il campionato si presenta sicuramente come il più competitivo degli ultimi anni, con squadre come: Cagliari, Genoa, Benevento, Palermo, Bari, Venezia, Frosinone, Spal. Il Bari sta cercando di completare la rosa titolare per poter competere con squadre di questo calibro. Non sarà facile ma l’obiettivo minimo è quello di non sfigurare. Chissà che non possano esserci nuove trattative fra Napoli e Bari… da monitorare il futuro di Ambrosino in questa chiave.