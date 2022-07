Piotr Zielinski a sorpresa potrebbe lasciare il Napoli. C’è una trattativa in corso con il West Ham, che sarebbe disposto a spendere una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre gli azzurri ne vorrebbero 50. In alternativa, i due nomi sul taccuino sono Barak e Nandez. Nei prossimi giorni inoltre ci sarà un colloquio con il Monza per definire la cessione di Petagna. Il sostituto dell’attaccante ex Spal potrebbe essere Giovanni Simeone: la società ha il sì del giocatore ma non del Verona, che vorrebbe cedere il suo attaccante in prestito con obbligo di riscatto; il Napoli, invece, punta al solo prestito.

Fonte: Rai Sport.