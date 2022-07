Kim Min-Jae è pronto a firmare per il Napoli, che ha battuto la concorrenza del Rennes per assicurarsi il sostituto di Koulibaly. Il sudcoreano partirà nelle prossime ore, secondo Calciomercato.com, per raggiungere i suoi nuovi compagni a Castel di Sangro dove effettuerà le visite mediche nella giornata di lunedì. Iniziano ad emergere le cifre dell’operazione, con il pagamento dei 20 milioni della clausola da parte degli azzurri e un contratto triennale da 2.5 milioni di euro a stagione.