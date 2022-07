Il Mattino: Simeone-Napoli, la chiusura è a un passo

Oggi Il Mattino scrive della chiusura vicina della trattativa tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone, che sarà il vice Osimhen:

“A buon punto il discorso tra Napoli e Verona per Simeone: si deve però ancora definire l’operazione tra i club, il Cholito rappresenterebbe l’ alternativa a Osimhen ma potrebbe giocare in coppia con il nigeriano. L’argentino non fa parte dei convocati del tecnico Cioffi per l’ amichevole che il Verona ha in programma oggi contro l’Hoffenheim alla PreZero Arena di Simsheim. La chiusura della trattativa con Simeone andrà di pari passo con quella di Petagna al Monza, discorso già avviato da tempo con il club lombardo che punta sull’ attaccante del Napoli”.