Ceccarini: “Il Napoli ha bloccato Solbakken. Pronto Simeone al posto di Petagna. Su Barak…”

Niccolò Ceccarini parla anche del mercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Il Napoli, in attesa di annunciare l’arrivo di Kim, è attivo su un po’ tutti i fronti. Uno di questi comprende l’attacco. Il club ha praticamente bloccato Solbakken, esterno, per gennaio (il suo contratto con il Bodo scadrà a dicembre) ma sta lavorando anche per il presente. Appena Petagna partirà al suo posto arriverà Simeone. In caso di addio di un centrocampista c’è anche Barak nel mirino”.