VIDEO – Kim Min-jae saluta il Fenerbahce, imminente il suo arrivo a Napoli!

La telenovela tra Kim Min-jae e il Napoli è alle battute finali. L’erede di Koulibaly è in dirittura d’arrivo, come confermato anche dal giornalista Gianluca Di Marzio. Come ulteriore prova, il difensore sudcoreano ha salutato il Fenerbahce, sua ormai ex squadra.

Sul suo profilo Twitter ha postato un video di ringraziamento, accompagnato dalla frase “Grazie alla mia grande famiglia Fenerbahce”. Il classe ’96 ha poi aggiunto “Il Fenerbahce è la mia casa”. Ora il Napoli è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.