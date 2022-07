UFFICIALE – Nuova cessione per il Napoli: andrà al Vicenza!

Il Vicenza effettua un acquisto dal Napoli. Si tratta dell’attaccante Franco Ferrari. La punta centrale è stata ceduta a titolo definitivo alla squadra neoretrocessa in Serie C. Il 26enne era di proprietà del club azzurro da agosto 2019. Tuttavia, non ha mai avuto l’occasione di debuttare con la maglia azzurra visti i continui prestiti.

Nelle ultime 3 stagioni ha giocato a Bari, Livorno, Como e Pescara. Nell’ultima annata ha collezionato 36 presenze condite da 17 gol e 6 assist. El Loco, così soprannominato per le sue origini argentine, si stava già allenando con i biancorossi, ma ora è arrivata l’ufficialità.