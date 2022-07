L’ex calciatore del Napoli Jonathan de Guzman torna a giocare nei Paesi Bassi. Il centrocampista olandese nato in Canada ha militato nell’OFI Creta, in Grecia, per quasi due anni. Ora però, ha deciso di tornare in patria, precisamente allo Sparta Rotterdam.

Con la maglia azzurra, il classe ’87 vanta una Supercoppa Italiana vinta da titolare nel 2014 contro la Juventus. Nonostante l’età avanzata (34 anni), de Guzman ha ancora voglia di mettersi in gioco nella prima divisione nederlandese.