Tuttosport – Napoli su due portieri, Meret rinnova se uno dei due arriva!

Il Napoli è interessato a due profili per la porta da affiancare al titolare Alex Meret. Secondo il quotidiano Tuttosport, il club azzurro starebbe sondando il terreno che porta a Neto e Ivica Ivusic. Il primo, all’età di 33 anni, lascerà il Barcellona ed è in cerca di una nuova destinazione. Il secondo ha meno esperienza ma è più giovane (27 anni). Il croato è di proprietà dell’Osijek vanta anche 5 presenze in nazionale.

Tuttosport aggiunge che Meret apprezzerebbe l’arrivo di uno di questi due giocatori, tanto da rinnovare il contratto. Questo sarebbe dato dal fatto che il friulano non avrebbe paura della concorrenza.