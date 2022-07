TMW – Il West Ham punta Zielinski, il Napoli pretende 45 milioni, i dettagli!

Il West Ham piomba anche su Piotr Zielinski. In queste ore i Gunners sono scatenati sul mercato: hanno presentato un’offerta da 40 milioni per Gianluca Scamacca. Ora, la società di Sullivan e Gold ha messo il centrocampista del Napoli nel proprio mirino. Tuttavia, dovrà fare i conti con le alte pretese del Napoli che accetterebbe un proposta maggiore di 45 milioni di euro.

Nei giorni scorsi il club allenato da Moyes aveva effettuato un sondaggio anche per Lozano, ma anche in quel caso i partenopei hanno valutato troppo bassa l’offerta arrivata. In ogni caso, il tecnico della squadra londinese ha bisogno di un centrocampista offensivo; per questo la società potrebbe fare un piccolo sacrificio per arrivare a Zielinski. A riportare la notizia è TuttoMercatoWeb.