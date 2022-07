Come riportato da Mundo Deportivo l’ex Juve e Fiorentina Neto che attualmente non rientra nei progetti di Xavi è alla ricerca di una nuova squadra e il Napoli, rimasto orfano di Ospina, potrebbe riportare l’estremo difensore brasiliano in Italia.

Il Barça sarebbe disposto a liberarlo a zero già da questa sessione di calciomercato ma il Napoli sta già sondando altre piste: Keylor Navas del PSG e Kepa del Chelsea.