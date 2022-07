Finalmente la telenovela più lunga di questo mercato del Napoli volge al termine. Gerard Deulofeu sta ancora aspettando gli azzurri. Una settimana fa, si poteva evidenziare lo sdegno dello spagnolo per la lunghissima attesa. Oggi però, Radio Kiss Kiss ha messo positività sull’affare tra il Napoli e l’Udinese. Come riporta la nota radio locale, con il calciatore, l’accordo c’è, 2.5 milioni all’anno più eventuali bonus. Il lavoro da completare è tra le due società; il Napoli offre massimo 16 milioni, l’Udinese chiede almeno 20. La chiave, la quale aprirà molte porte, è Petagna. L’ex Atalanta è quasi un giocatore del Monza, per una cifra oscillante entro i 10 e i 15 milioni. Lo slot liberato dall’attaccante, porterebbe alla chiusura dell’altra trattativa. Un intreccio ancora da sbrogliare, c’è concretezza sulla contrattazione.