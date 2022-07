Secondo Alfredo Pedullà, la trattativa per Deulofeu è in fase terminale. Per Kim Min Jae mancano i soliti dettagli e fatti burocratici. Per Mertens invece rimane aperto un piccolo spiraglio con il presidente. Questo è un affare nel quale Giuntoli non sta avendo voce in capitolo. Il belga però, nonostante l disponibilità data per restare, sta iniziando a guardarsi intorno. La Lazio è quella più concreta. Per Solbakken viene confermato il vantaggio partenopeo sulla Roma anche dal giornalista. Tra le altre cose, il giocatore norvegese era stato in Italia per operarsi alla spalla, grazie alla bravura e alla competenza dei dottori italiani. Mentre Di Lorenzo è diventato il capitano da qualche giorno ma nel caso dovesse ritornare Mertens, la fascia andrebbe di diritto al numero 14.