Fabio Parisi, agente FIFA, è stato ospite a 1 Football Club parlando di Napoli. Parisi ha detto: ” Il Napoli è stato bruciato dalla Roma per Solbakken. Questo non vuol dire che sarà dei giallorossi. Se esce Ounas in tempo, Giuntoli e il Napoli saranno costretti a compare. Per il difensore posso dire che Kim è il preferito. La clausola non è un problema. Manca solo il contratto con il giocatore. Proprio i contratti in casa Napoli sono da prendere con i guanti”. Qualche spunto di mercato e qualche considerazione sul mercato azzurro da parte di Parisi.