Il noto giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla possibile cessione di Andrea Petagna. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già bloccato Giovanni Simeone per il post Andrea Petagna! L’attaccante argentino gradirebbe molto la destinazione partenopea ed è per questo che gli azzurri, hanno trovato già da tempo un accordo con l’entourage del calciatore.

Ovviamente, però, l’arrivo del giocatore in forza al Verona è legata alla cessione dell’ex Spal al Monza. I brianzoli hanno completamente rifatto la squadra, segno delle grandi ambizioni della società. Tutti gli acquisti portati a termine fino a questo momento, sono stati definiti con la formula del prestito ed obbligo di riscatto legato alla salvezza. Stessa cosa per Petagna, proprio per questo, anche il Napoli vorrebbe applicare una formula simile con Simeone. I partenopei, infatti, proporrebbero al Verona un prestito con obbligo di riscatto che arriverà solo dopo la prima vittoria che il Napoli farà dopo il mese di febbraio 2023“.