Da Verona – Non solo Simeone, il Napoli punta al doppio colpo dall’Hellas!

Giovanni Simeone non è uscito dai radar del Napoli, anzi tutt’altro. Infatti, secondo la testata veneta L’Arena, il club azzurro avrebbe trovato un accordo con gli agenti dell’argentino. Il prossimo ostacolo da superare è quello della società dell’Hellas Verona.

Tra l’altro, Giuntoli avrebbe in mente di prendere due piccioni con una fava. Il DS del Napoli, infatti, vorrebbe far rientrare nell’affare anche Antonin Barak, centrocampista degli scaligeri. L’offerta della società di De Laurentiis arriva a 28 milioni di euro per entrambi i profili. La sensazione è che la fumata bianca sia molto vicina.